صراع الهدافين.. ميتروفيتش يعادل رقم رونالدو في الدوري السعودي

واصل النجم الصربي ألكساندر ميتروفيتش، لاعب الهلال، تألقه في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم 2023-2024.

وسجل ميتروفيتش الهدف الثاني لفريقه أمام أبها من ركلة جزاء، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الـ18 من دوري روشن للمحترفين.

وعادل ميتروفيتش، رقم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر، في صراع الهدافين، حيث أصبح لكل منهما 16 هدفًا في صدارة القائمة.

ويعد مهاجم فريق ضمك الكاميروني جورج نكودو، أقرب ملاحقي الثنائي حيث يحث يملك في رصده 14 هدفا، على بعد هدفين فقط من رونالدو وميتروفيتش.

وشارك ميتروفيتش، مع الهلال في دوري روشن هذا الموسم، في 16 مباراة، سجل خلالهم 16 هدفًا، وصنع 3 آخرين.