عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صراع الهدافين.. ميتروفيتش يعادل رقم رونالدو في الدوري السعودي

ميتروفيتش
ميتروفيتش

واصل النجم الصربي ألكساندر ميتروفيتش، لاعب الهلال، تألقه في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم 2023-2024.

وسجل ميتروفيتش الهدف الثاني لفريقه أمام أبها من ركلة جزاء، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الـ18 من دوري روشن للمحترفين.

وعادل ميتروفيتش، رقم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر، في صراع الهدافين، حيث أصبح لكل منهما 16 هدفًا في صدارة القائمة.

ويعد مهاجم فريق ضمك الكاميروني جورج نكودو، أقرب ملاحقي الثنائي حيث يحث يملك في رصده 14 هدفا، على بعد هدفين فقط من رونالدو وميتروفيتش.

وشارك ميتروفيتش، مع الهلال في دوري روشن هذا الموسم، في 16 مباراة، سجل خلالهم 16 هدفًا، وصنع 3 آخرين.

ألكساندر ميتروفيتش ميتروفيتش الدوري السعودي للمحترفين الدوري السعودي دوري روشن للمحترفين صراع الهدافين كريستيانو رونالدو رونالدو روشن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد مباراة الأهلي .. إقالة مفاجئة في الزمالك دون سداد المستحقات

عواصف وأمطار تضرب البلاد اليوم.. تحذير جديد من الأرصاد للمواطنين

فيوتشر يصدم الأهلي بشأن انتقال عمر كمال عبدالواحد

إيقاف خلال أيام.. صدمة عاجلة لجمهور الأهلي بشأن «كهربا»

عاصفة رملية شديدة| الأرصاد توجه تحذيراً خطيراً خلال الساعات القادمة: "توخوا الحذر عند الخروج"

الغرامة كاملة وإلغاء الفوائد.. ميدو: كان على إدارة الزمالك قبول عرض كهربا

عفت نصار يهدد بعدم تشجيع الزمالك بسبب حسام وإبراهيم حسن

الأهلي يطلب تأجيل السوبر المصري 24 ساعة فقط لهذا السبب

موضوعات متعلقة

بيلينجهام يقود تشكيل ريال مدريد أمام ألافيس بالدوري الإسباني

بعد حكم العدل الأوروبية| الشكل الجديد للسوبر ليج بمشاركة 64 ناديا

شاهد .. كواليس تدريبات الأهلي استعدادًا لمباراة برونزية مونديال الأندية

نجم ليفربول السابق يفجر مفاجأة بشأن محمد صلاح

وفاة الحارس ومدرب وسائق.. مولودية البيض الجزائري يتعرض لحادث مروري

صلاح يسجل .. ليفربول يفوز بخماسية على وست هام في كأس الرابطة الإنجليزية

ليفربول يتقدم بهدف على وست هام في كأس الرابطة الإنجليزية بالشوط الأول

محمد صلاح على مقاعد البدلاء في مباراة ليفربول ووست هام بكأس كارباو

ترشيحاتنا

بعد أحداث الاغتـ صاب.. محامية بإحدى المنظمات النسائية: الوضع في السودان كارثي

استخدموا الكمامات.. متحدث الصحة يكشف تفاصيل المتحور الجديد من كورونا

سريع الانتشار.. أول تعليق من منظمة الصحة العالمية على متحور كورونا الجديد

البيت الأبيض: نعمل من أجل هدنة جديدة في غزة

بعد مباراة الأهلي .. إقالة مفاجئة في الزمالك دون سداد المستحقات

شيف سمك بالمطرية خائن صديقه: جت معايا البيت وكله بمزاجها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلاش تشيل الهم.. منشور من هاني الناظر كله تفائل يطمئن المتابعين

شاهد.. كارول سماحة تشعل السوشيال ميديا بحفلتها الأخيرة

فان ديزل جاي القاهرة.. كواليس زيارة بطل«fast and furious»لمصر ولقاء الرئيس السيسي

أسماء جلال تتألق بالأبيض.. إطلالات نجمات حفل ختام مهرجان الجونة

فيديو

خطف فتاتين من المصعد.. القصة كاملة والتفاصيل مثيرة

مرض مرعب .. معلومات مثيرة عن آكل اللحوم وتحرك عاجل من المنظمات

أم طفلتي فيديو خطف الأسانسير تخرج عن صمتها: لا أعرف شيئًا عن ابنتي «فيديوجراف»

شاهد .. كواليس تدريبات الأهلي استعدادًا لمباراة برونزية مونديال الأندية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ