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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جمال العدل: السيسي تولى رئاسة مصر في فترة عصيبة

المنتج جمال العدل
المنتج جمال العدل

هنأ المنتج جمال العدل الرئيس السيسي بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية 2024، واستمراره لولاية جديدة في منصب رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن الرئيس السيسي تولى مصر في أوضاع صعبة للغاية خاصة في مجال التعليم والعديد من الملفات المختلفة.  

جمال العدل يتحدث عن الرئيس السيسي 

وأضاف جمال العدل، خلال لقاء خاص مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "كل يوم" المذاع من خلال قناة "أون"، أن الرئيس السيسي قام بتطوير الطرق وإنشاء طرق جديدة، فضلا عن المبادرات المختلفة التي قام بها في العديد من الملفات وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة. 

وتابع جمال العدل، أن مصر في منطقة صعبة وملتهبة للغاية بداية من قطاع غزة، مرورًا بالسودان، وليبيا، واليمن، ولذلك تواجد الرئيس السيسي لفترة ثانية أمر هام للغاية، إذ أن مصر تحتاج رئيس بهذا الحجم في ضوء الأوضاع الصعبة. 

جمال العدل السيسي منصب رئيس الجمهورية الرئيس السيسي خالد أبو بكر

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