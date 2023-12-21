زيزو يرحب بالانتقال إلى الدوري السعودي.. وشرط واحد يمنعه

كشف الإعلامي إسلام صادق، عن رغبة زيزو لاعب الزمالك في الاحتراف بالدوري السعودي خلال الفترة المقبلة لتأمين مستقبله.

وقال صادق من خلال برنامج البريمو المذاع علي ten :” زيزو ابلغ زملاءه بترحيبه لفكرة الاحتراف إلى السعودية، والزمالك يشترط للموافقة علي رحيل زيزو ضم مصطفي فتحي للفريق".



أكد أحمد حسام ميدو، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن إدارة الأبيض ستوافق على بيع أحمد سيد زيزو، نجم الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "خطة إنقاذ الزمالك في الفترة المقبلة، فالزمالك لديه أزمات عديدة، مثل الميديونيات والضرائب".

وأضاف: "وفقًا لقراءة المشهد داخل نادي الزمالك، فإن خطة إدارة نادي الزمالك للخروج من الأزمة هو بيع أحمد سيد زيزو مقابل 11 مليون دولار للدوري السعودي".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "هناك اتفاق شبه محسوم مع أحد أندية الدوري السعودي لبيع زيزو، والزمالك من خلال 11 مليون دولار، سيغلق جميع القضايا المرفوعة عليه في الاتحاد الدولي لكرة القدم".