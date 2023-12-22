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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يعلن سقوط ق.تلى ومصابين في صفوفه

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن مقتل اثنين من جنوده وإصابة 3 أخرين بجروح خطيرة في المعارك الدائرة شمال وجنوب قطاع غزة.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال جيش الاحتلال إن جنديين آخرين قتلا خلال المعارك مع حماس في قطاع غزة، مما رفع عدد القتلى في الهجوم البري الإسرائيلي ضد الحركة منذ أواخر أكتوبر إلى 139.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن الجنود القتلى هم الرقيب من الدرجة الأولى، تال شوا، البالغ من العمر 31 عاما، من الكتيبة الهندسية 7071 التابعة للواء كرياتي، من بئر السبع، خلال القتال في جنوب غزة أمس. كما قتل الملازم شاي أييلي، البالغ من العمر 21 عاما، من وحدة النخبة للبحث والإنقاذ 669، من عسقلان، في القتال في شمال غزة أمس.

وبالإضافة إلى ذلك، أكد الجيش أن جنديا احتياطيا وجنديين آخرين أصيبوا بجروح خطيرة في معارك في شمال وجنوب غزة.

وقبل قليل، أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 20 ألفا و57 شهيدا، و53 ألفا و320 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وكانت منظمات أممية عدة قد أكدت مرارا عجز المنظومة الصحية في القطاع المحاصر عن استيعاب العدد الكبير من الشهداء والجرحى بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 76 يوما، داعية إلى هدنة إنسانية، ووقف إطلاق النار لإدخال مساعدات صحية عاجلة، وإجلاء المصابين للعلاج بالخارج.

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