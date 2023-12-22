فوائد وضع ماء الورد على الشفاة.. النتيجة ستدهشك

يمكن أن تكون الشفاه الجافة والمتشققة مشكلة مزعجة، خاصة خلال أشهر الشتاء الباردة ومع ذلك وفقا لموقع boldsky,مع اتباع الروتين الصحيح للعناية بالشفاه، يمكنك الحصول على شفاه ناعمة ومرنة دائمًا.

نصائح للحصول على الشفاه الصحية

اليوم الأول: تقشير الشفاه باستخدام مقشر الشفاه بماء الورد

لبدء روتين العناية بالشفاه، ابدئي بتقشير شفتيك باستخدام مقشر الشفاه المصنوع منزليًا من ماء الورد. قومي بخلط أجزاء متساوية من ماء الورد والسكر للحصول على عجينة تقشير لطيفة، دلكي المقشر بلطف على شفتيك بحركات دائرية لمدة دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الفاتر، جففيها وجهزي شفتيك للخطوة التالية.

اليوم الثاني: رطبي الشفاه ببلسم ماء الورد



في اليوم الثاني، امنحي شفتيك الترطيب العميق باستخدام مرطب الشفاه المصنوع من ماء الورد. ضعي كمية وفيرة من مرطب الشفاه المملوء بماء الورد على شفتيك طوال اليوم، سيساعد ذلك على الاحتفاظ بالرطوبة ومنع الجفاف والحفاظ على شفتيك ناعمة ولينة.

اليوم الثالث: تغذية باستخدام قناع الشفاه بماء الورد



للحصول على تغذية مكثفة، دللي شفتيك بقناع الشفاه المهدئ بماء الورد، قومي بخلط ملعقة صغيرة من ماء الورد مع ملعقة صغيرة من العسل وبضع قطرات من زيت اللوز، ضعي الخليط على شفتيك واتركيه لمدة 15 دقيقة، اشطفيه بالماء البارد واستمتعي بتأثيرات القناع المجددة.

اليوم الرابع: حماية الشفاه باستخدام مصل ماء الورد



احمي شفتيك من العناصر الخارجية من خلال وضع طبقة واقية من مصل الشفاه بماء الورد، سيساعد ذلك على مكافحة الجفاف والحفاظ على ترطيب شفتيك، ابحثي عن مصل الشفاه الذي يحتوي على ماء الورد كمكون رئيسي، ثم ضعيه بسخاء على شفتيك طوال اليوم.