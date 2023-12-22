مصرع شخص بالعاشر من رمضان.. والسبب

لقي شخص مصرعه إثر سقوط سقف عليه بالمجاورة الثالثة عند محطة كهرباء العاشر وتم انتشال الجثة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة بمستشفي التأمين الصحي وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي التأمين الصحي بالعاشر من رمضان بإستقبال "محمد م م" 40 سنة مقيم العصلوجي "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث سقوط سقف عليه بالمجاورة الثالثة عند محطة كهرباء العاشر وتم إنتشال الجثة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة بمستشفي التأمين الصحي وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.