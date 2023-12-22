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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضربة خطيرة.. تهديد قوي من الكرملين بشأن مصادرة الأصول الروسية المجمدة

المتحدث باسم الكرملين
المتحدث باسم الكرملين

هدد الكرملين، اليوم الجمعة، بالرد على أي إجراء من الدول الغربية يهدف لمصادرة الأصول الروسية المجمدة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال الكرملين، اليوم الجمعة، إن روسيا لن تتهاون أبدا مع أي بلد يصادر أصوله، قائلا إنها ستنظر في الأصول الغربية التي يمكن أن تصادرها انتقاما في مثل هذا السيناريو.

وجاء ذلك تعليقا على فكرة تجري مناقشتها بجدية في الغرب حيث اقترح بعض السياسيين تسليم أصول روسية مجمدة بقيمة 300 مليار دولار إلى أوكرانيا.

وأكد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في إحاطة صحفية، أن أي مصادرة من هذا القبيل ستوجه ضربة خطيرة للنظام المالي الدولي.

وشدد على أن روسيا ستدافع عن حقوقها في المحاكم ومن خلال وسائل أخرى إذا حدث ذلك.

وقبل قليل، هددت روسيا، بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع أمريكا إذا صادرت الأصول الروسية المجمدة.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء الروسية، اليوم الجمعة، عن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، قوله إن "روسيا قد تقطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة إذا صادرت واشنطن الأصول الروسية المجمدة بسبب الصراع الأوكراني".

وقال ريابكوف إن الولايات المتحدة "يجب ألا تتصرف تحت وهم أن روسيا تتشبث بكلتا يديها بالعلاقات الدبلوماسية مع ذلك البلد".

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