القبض على 3 أشخاص يتاجرون فى العملة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بحملات أسفرت جهودها فى مديرية أمن البحر الأحمر عن ضبط (عامل) بدائرة قسم شرطة أول الغردقة.. وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية - محلية").

وفى مديرية أمن الفيوم تم ضبط (مالك محل مصوغات ، عامل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة سنورس .. وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية").

وفى مديرية أمن المنوفية تم ضبط (حداد) بدائرة قسم شرطة شبين الكوم.. وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية").

بمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.