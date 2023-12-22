"سلامتك تهمنا" تصل قطاع التعليم بالإسكندرية للتوعية بالسلامة المهنية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية ، من خلال إدارة السلامة والصحة المهنية عدة ندوات للتوعية ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل لخلق بيئة عمل آمنة في قطاع التعليم للحفاظ على سلامة وأمن المنشأت التعليمية والقوي البشرية وذلك بمدارس الحسن بن الهيثم العامرية ، والسيرة الحسنة إعدادية بنات فلمنج ، وأم المؤمنين الرسمية لغات بالرأس السوداء ، وإسماعيل صبري الرسمية لغات بالجمرك ، والشيخ محمد عبده .

وذلك بحضور عدد من الطلبة والعاملين بتلك المدارس، إستكمالاً لما بدأته المديرية من سلسلة ندوات للتوعية والتثقيف فى مجال السلامة والصحة المهنية وأساليبها وتطبيق اشتراطاتها فى إطار مبادرة: "سلامتك تهمنا " تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة.

وأوضح المهندس محمد كمال مدير مديرية العمل بالإسكندرية ، أنه تنفيذاً لتوجيهات حسن شحاتة وزير العمل بضرورة نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين مختلف العاملين فى القطاعات ، لتوفير مناخ عمل آمن والحفاظ على الأفراد والممتلكات من مخاطر بيئات العمل المختلفة ، جرى تنظيم تلك السلسلة من الندوات تحت عنوان: " مفهوم السلامة والصحة المهنية وتحليل وتقييم المخاطر في بيئة العمل وخطة الطوارئ وكيفية إعدادها " ، وكذلك كيفية استخدام وسائل الحماية المدنية "طفايات الحريق" ومواجهة الأزمات والكوارث وطرق مواجهة المخاطر والتوعية بمخاطر بيئة العمل، لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمنشآت التعليمية بالمحافظة ، واستعرض فيديوهات عن سلامة وتأمين العاملين والطلبة بالمدارس وكذا تأمين بيئة العمل ، وتوعية جميع الحاضرين بأهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية .

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