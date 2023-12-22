وزارة العمل تطلق مشروع مِهني 2030 لتطوير منظومة تدريب الشباب قريبا

أعلن حسن شحاتة وزير العمل عن الاستعدادات الجارية لإطلاق مشروع "مهني 2030" قريبا ، بمشاركة القطاع الخاص ، بهدف تطوير منظومة التدريب المهني بالوزارة ،لتأهيل الشباب على المِهن التي يحتاجُها سوق العمل في الداخل والخارج، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بضرورة تنمية مهارات الشباب، وربط خطط تدريبهم بإحتياجات السوق،وترسيخ ثقافتهم نحو العمل الحر،والإعلاء من قيمة العمل،مع التركيز على المهن المُستقبلية ،والحرفية التي يحتاجها سوق العمل.

وقال الوزير إن عملية إطلاق المشروع سوف تكون في مؤتمر تعكف الوزارة و"مؤسسة طفرة للتنمية" على تنظيمه خلال الفترة القليلة المُقبلة، بحضور شركاء العمل والتنمية خاصة من "القطاع الخاص" .

جاء ذلك خلال حديث الوزير في اجتماع بالوزارة للوقوف على الترتيبات النهائية لإطلاق مشروع "مهني 2030"،الذي يتضمن أيضًا مِنح تدريب مجانية للشباب ،وكذلك لذوي الهمم ،لتأهيلهم لسوق العمل،حيث تتضمن البرامج والمناهج التدريبية، توعية بشأن إجراءات السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل،كشرط رئيسي من شروط بيئة العمل الصحية واللائقة لتحقيق المزيد من الإنتاج.

وتُصدر الوزارة ومؤسسة "طفرة للتنمية" اليوم الجمعة "إنفوجراف" لتوضيح محاور وأهداف المشروع.

وأوضح الوزير خلال الإجتماع أن الوزارة حريصة على التطوير المُستمر في منظومة التدريب المهني ،بالتعاون مع شركاء التنمية والعمل ،خاصة في القطاع الخاص،بهدف تأهيل الشباب لإحتياجات سوق العمل،وبما يتماشى مع معايير الجودة المهنية ومتطلبات السوق المحلية والعالمية .

وأوضح أن الدولة تُشجع على التعاون مع القطاع الخاص في كافة المجالات بإعتباره قاطرة التنمية، داعيا المراكز الخاصة المُتخصصة في مجال التدريب المهني، وكذلك المُدربين ،والمُتدربين، ذات الصلة بهذا الملف ، بمواصلة تسجيل بياناتهم على الرابط الالكتروني، المُرفق مع الخبر، للمشاركة في مشروع "مهني 2030" الذي تُنفذه الوزارة مع مؤسسة "طفرة للتنمية".

وأكد الوزير أن الوزارة تعطي تسهيلات أمام المراكز الخاصة للتعاون وتسجيل بياناتها لمواجهة الكيانات الوهمية وغير المرخصة.

وفي السياق نفسه استعرض د.شادي شلبي مستشار تطوير الأعمال والمشروعات بمؤسسة طفرة للتنمية،الشريك التنفيذي لوزارة العمل بمشروع "مهني 2030" تفاصيل المشروع،والتي من بينها ، إطلاق موقع إلكتروني للتعريف بالمشروع والتيسير على المواطنين للتواصل من خلاله، وتفعيل منظومة إلكترونية متكاملة لإدارة التدريب المهني لإدارة عناصر العملية التدريبية مراكز التدريب، والمُدربين ، والمُتدَربين ، وتكوين فرق العمل للجودة ،والاعتماد والإشراف الفني ومراجعة صلاحيات المراكز والحقائب التدريبية والمدربين والفنيين، ووضع معايير تراخيص وضّم المراكز المهنية للمشروع، وتطوير الحقائب التدريبية والجدارات ،والأُطر المُحدده لكل برنامج تدريبي.

وتم الانتهاء من تطوير 40 برنامج مهني حتى الآن، وبدء تفعيل العمل والتعاون مع القطاع الخاص وزيارة مراكز التدريب المهني بـ 21 محافظة، للتعاون في تنفيذ البرامج المهنية طويلة المدى،وإجراء مسح مبدئي لعدد المُتدربين المُلتحقين ببرامج مهنية طويلة المدى والتخصصات والمجالات المطلوبة بالسوق.

يأتي هذا التعاون بين الوزارة و"طفرة" في إطار توجهات الدولة بشأن مشاركة القطاع الخاص في كافة برامج ومشاريع التنمية،بإعتباره شريكاً رئيساً في عمليات التنمية ، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي ،وهو ما تعكف وزارة العمل على تنفيذه بتوجيهات مُستمرة من وزير العمل،خاصة في برامج التدريب المهني لتأهيل الشباب على مهن المستقبل،والتي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.

وقالت الوزارة بشأن المشروع ، انه في إطار رؤية وزارة العمل ،وأهدافها ودورها في رسم السياسة القومية لتدريب وتأهيل الشباب من الجنسين لسد احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، والإشراف على تنفيذها من خلال مراكز التدريب المهني علي مستوى الجمهورية،والحفاظ على معايير الجودة لقياس المهارة والأداء، لضمان عِمالة مُؤهلة للتشغيل طبقا لاحتياجات سوق العمل، سيتم إطلاق مشروع "مهني 2030" بالتعاون مع مؤسسة طفرة للتنمية،لتنفيذ البرامج المهنية طويلة المدى التي تقدم بفترة زمنية تتراوح من "3 – 12 شهر"،وذلك في مجموعة من التخصصات هي:أعمال المساحة والإنشاءات،وإدارة الأعمال والسكرتارية،والصحافة والإعلام،وتكنولوجيا المعلومات،ومساعد الخدمات الصحية،والخدمات البترولية وحفر الأبار،والسياحة والفنادق، والتبريد والتكييف، والصناعات الغذائية، والهندسة الالكترونية، والتفصيل والخياطة، والتربية والرعاية المنزلية.

وأشارت الوزارة إلي أن "المشروع يهدف إلى إعداد عامل وفني ومهني وتقني مصري بمستوى عالمي للمساهمة في تحقيق الريادة للدولة المصرية يشارك في بناء الجمهورية الجديدة ،وتطوير منظومة التدريب والتأهيل المهني بجميع عناصرها "المواد التدريبية-مخرجات التعلم- المدربين- أساليب وطرق التدريب - الإمكانيات المادية ومراكز التدريب - التقييم وأساليب القياس "،بما يتماشى مع معايير الجودة المهنية ومتطلبات السوق المحلية والعالمية ، وبإستخدام أحدث الأساليب والوسائل العلمية والتكنولوجية في الإدارة والتدريب والقياس من خلال منصات إلكترونية متطورة،مع تطوير عملية التوظيف في الداخل، وتصدير العمالة للخارج .

وأوضحت الوزارة أن الفئات المستهدفة للمشروع هي: "مراكز ومؤسسات التدريب المهني على مستوى الجمهورية،والمُدربين والفنيين والاستشاريين المهنيين،والمُتدربين المستهدفين ممن يرغب منهم في إتقان مهنة أو تحويل مسار ،وأن يكون حاصلاً على شهادات:" محو أمية أو ابتدائية أو الإعدادية أو المؤهلات المتوسطة من ثانوية عامة أو أزهرية أو دبلومات فنية أو تلمذة صناعية،وكذلك المؤهلات فوق المتوسطة والعليا".

وأشارت الوزارة إلى المُميزات التي سيحصل عليها المشاركون في المشروع التدريبي من مراكز التدريب الخاصة والمُدربين والمُتدربين، حيث أوضحت أن المركز الخاص المُشارك في المشروع سيحصل على إعتماد من إدارة المشروع، ليصبح أحد المراكز التي يتم تنفيذ المشروع من خلالها،كذلك إضافته على الموقع الاليكتروني للمشروع.

أما المُدرب فسيتم إعتماده ليُصبح مُدرب مُعتمد من جانب المشروع ،وإضافة بياناته على الموقع الالكتروني للمشروع على مستوى الجمهورية،أما المُتدرب سيحصل على شهادة اجتياز البرنامج التدريبي،وشهادة قياس مستوي المهارة،وترخيص لمزاولة المهنة مُعتمدة من وزارة العمل،وإمكانية تغيير المسمى الوظيفي وفقا للمهنة التى تم التدريب عليها .

ودعت الوزارة ومؤسسة "طفرة" الراغبين في المشاركة من مراكز التدريب الخاصة والمدربين والمتدربين سرعة تسجيل بياناتهم على الرابط التالي :https://mehany.tafra-eg.org/ ..أو التواصل واتس آب عن طريق الرقم :01029298829

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13