50 عاملا بالبحر الأحمر يشاركون في ندوة للتوعية بأحكام قانون العمل

نظمت مديرية العمل بمحافظة البحر الاحمر، فعاليات ندوة للتوعية لشرح أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، والقرارات الوزارية المنظمة له ، وذلك فى ديار بكر بمدينة رأس غارب بمقر شركة بتروبكر، بحضور 50 عاملا بالشركة ، تناولت التعريف الإجازات الاعتيادية والمرضية والاستثنائية بدل الراحات وتوزيع الأرباح على العاملين ومدى استحقاقهم لهذه الأرباح ، وشرح بعض المفاهيم التى تضمنها القانون وأهم المستجدات .

يأتي ذلك ضمن سلسلة ندوات التوعية التى تقوم بها المديرية بصفة دورية لتوعية العمال فى مختلف قطاعات العمل فى شركات القطاع الخاص والاستثمارى العاملة داخل المحافظة تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة .

وأوضح هارون عبد العزيز مدير المديرية ، أن تلك الندوات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة تكثيف التوعية والتثقيف حول أحكام القانون ومفاهيمه للعاملين بمختلف القطاعات وتوضيح الحقوق والواجبات لكلا طرفي العملية الانتاجية لتعزيز علاقات العمل وزيادة الإنتاج وتشجيع الاستثمار.

وأضاف مدير المديرية أن الندوة شارك فيها مديرالموقع، والمستشار القانوني للشركة ، ومدير الموارد،البشرية ،ومدير الحفر ، وعماد رجب مدير إدارة التوجيه الفنى بالمديرية ، وأمل نصر مدير مكتب عمل رأس غارب ، ومنى سيد مفتشية العمل .

وشرح مدير المديرية في مستهل كلمته للعاملين مفهوم الأجر والمقصود به فى قانون العمل ، والمقصود بنصيب العامل فى الأرباح، ووجه بأهمية تعيين ذوى الهمم والتأكد من استيفاء نسبة 5% من إجمالي العاملين بالمنشأة .

كما تم شرح ماهية عقد العمل وأهميته ،وأهم المستجدات فى قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له ، وكيفية التعاطي معها، وأيضا الرد على استفسارات العاملين بالشركة ، والتأكيد على الحفاظ على اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتقييم المخاطر، وخطة الطوارئ ، وكيفية إعدادها ،وذلك لمواجهة الأزمات والكوارث .

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