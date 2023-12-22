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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الآلاف يحضرون حفلة عمرو دياب| شاهد

عمرو دياب
عمرو دياب

أحيا المطرب عمرو دياب مساء أمس الخميس حفلا غنائيا ضخما وسط حضور الآلاف من جمهوره بجامعة مصر للمستقبل.

وقدم عمرو دياب خلال الحفل مجموعة مختلفة من أشهر أغانيه الجديدة والقديمة بالإضافة إلى أغنية جديدة بعنوان المعنويات مرتفعة من أغاني ألبومه المفترض طرحه مع بداية العام الجديد.

 

 

ألبوم عمرو دياب 

ويطرح المطرب  عمرو دياب البومه الجديد المكون من 12 أغنية والذى يحمل اسم "مكانك" وذلك بمناسبة راس السنة الجديدة. ونشرت الشركة المنتجة لـ ألبوم عمرو دياب تعليقا عبر صفحتها على فيسبوك، معلقة: 12 أغنية جديدة هدية رأس السنة من عمرو دياب، استنوا الألبوم الجديد مكانك قريبا.

عمرو دياب

تصدر عمرو دياب تريند موقع التواصل الاجتماعي "X" بعد أقل من ساعة من إعلانه قرب طرح البومه الجديد والذي يحمل اسم "مكانك".

 

واحتل عمرو دياب مع اسم ألبومه المركز الأول في قائمة الكلمات الأكثر رواجا، ويعد الألبوم مفاجأة لجمهور عمرو دياب مع اقتراب مطلع عام 2024.

ويمثل ألبوم "مكانك" عودة للفنان  عمرو دياب للألبومات مجددا بعد آخر ألبوماته "يا أنا يا لأ" والذي طرحه عام 2021، وسوف يطرحه قريبا عبر تطبيق "أنغامي" للموسيقى.

واستأنف الهضبة  عمرو دياب نشاطه الفني خلال الفترة الماضية وعاد لأول حفلاته في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ، وذلك بعد فترة من التوقف نظرًا لتفاقم أحداث القضية الفلسطينية وما يحدث لأهلها من عنف وقصف بشكل مستمر.

وغنى عمرو دياب باقة من أشهر أغنياته التى حققت تفاعل جماهيري ضخم ، مثل  “أنت الحظ” و“لو اتساب” و"يوم تلات" و“شكرًا من هنا لبكرة.

 

عمرو دياب المطرب عمرو دياب المعنويات مرتفعة

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