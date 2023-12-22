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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السفير جمال بيومي: الإعلام المصري والعربي أظهر حقيقة ما يحدث في غزة

السفير جمال بيومي
السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق

قال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه مع استمرار التصعيد بغزة هو عرض السبل هو السبيل الدبلوماسي  سواء على المستوي الدولى في الأمم المتحدة وبمجلس الأمن الجمعية العامة سواء على المستوي الاقليمي في التجمعات الافريقية ونجحت مصر نجاح ملفتا للنظر في المجموعة الإفريقية التي تعتبر فلسطين عضوا فيها رغم ان فلسطين لا تقع في افريقيا وهذا أعطي اكثر من ١٥٠ صوت عند التصويت على أحد القرارات.
 

ولفت  السفير جمال بيومي خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز، إلى النتيجة الكاسحة نتيجة العرض الدبلوماسي المحترف ويرجع ذلك النجاح الى وزير الخارجية سامح شكري الذي لا يكد ولا يبق في بيته يومين ويجوب العالم كله  يستقبل نظرائه من وزراء الخارجية فالخارجية تبذل جهد كبير دون اي انتظار لاي جزاء او شكر لان هذه قضية امه وقضية وطن وقضية مهمة للامن القومي المصري، لانها تقع  مباشرة على حدود مصر الشرقية وتمثل بعد هام للامن القومي المصري.

الإعلام المصري والعربي قام بدور متميز فى نقل الحقائق بفلسطين

وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن هناك رأي عام لم يكن محاطا بشكل كامل عن ابعاد هذه القضية فالاعلام العربي والمصري متميز في إظهار هذه القضية في السفارات في الخارج،  مشيرا الى ان الجاليات المصرية قامت بدور جيد وكشفت الاضواء على القضية الفلسطينية.

مساعد وزير الخارجية الأسبق غزة استمرار التصعيد لتجمعات الافريقية إفريقيا سامح شكري القضية الفلسطينية مجلس الأمن

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