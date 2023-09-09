وزير خارجية فلسطين: نسعى لإنهاء الاحتلال والحفاظ على حقوق شعبنا

قال الدكتور رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، إن هناك حراك فلسطيني مستمربدأ منذ فترة طويلة، موضحا أن فلسطين تقود هذا الحوار على المستوى السياسي والدبلوماسي العربي والخارجي وتنعم بدعم وإسناد من كل الدول العربية وحتى الدول الإسلامية وحركة عدم الانحياز والاتحاد الافريقية وكثيرا من التجمعات الإقليمية الدولية في مثل هذا الحراك.

وأضاف «المالكي»، خلال حواره في برنامج «عن قرب»، مع الإعلامية أمل الحناوي، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن أساس هذا الحراك هو إنهاء الاحتلال، وتشييد الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها، والعمل على الحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، ومنظماتها المتخصصة المختلفة.

وتابع وزير الخارجية الفلسطيني: «أساس هذا الحراك هو في تفعيل المسار القانوني بأشكاله المختلفة، كان ذلك المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة العدل الدولية، وأساس هذا الحراك هو الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني خاصة حقه في تقرير مصيره وحقوق الإنسان الفلسطيني وهذه الحقوق هي مكتسبة يجب الحفاظ عليها».