القبض على سيدة هاربة من تنفيذ أحكام بالحبس 78 سنة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات الأمن عن ضبط ( عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة أرمنت بالأقصر) محكوم عليه بالحبس (17) سنة فى 13 حُكم (جزئى ، مستأنف) بتهم (تبديد) .

كما تم ضبط ( رئيس مجلس إدارة شركة للاستثمار العقارى - مقيم بمحافظة الجيزة) بدائرة قسم شرطة أول الغردقة بالبحر الأحمر ، محكوم عليه بالحبس أكثر من (14) سنة وكفالات وغرامة مالية فى (24) قضية ما بين (شيك ، تبديد ، مبانى).

وتم ضبط ( ربة منزل- مقيمة بدائرة مركز شرطة إهناسيا ببنى سويف) محكوم عليها بالحبس (78) سنة فى (68) حُكم (مستأنف ، جزئي) بتهم (تبديد).

كما تم ضبط (مالك معرض ديكور- مقيم بمحافظة مطروح) مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 51 قضية "إيصال أمانة، شيك، ضرب" بإجمالى مدة حبس 36 سنة ، وكفالات مالية.

ونجحت الحملات فى ضبط (عامل - مقيم بمحافظة شمال سيناء) مطلوب التنفيذ عليه فى قضية "سرقة" بمدة حبس 3 سنوات.

وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.