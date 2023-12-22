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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 19 شخصا فى انقلاب ميكروباص بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

أصيب  19 شخصا بإصابات متفرقة اثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص كانو يستقلونها أمام احدى القرى التابعة لمركز شربين  بمحافظة الدقهلية وتم نقل المصابين إلى مستشفى شربين المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من من مركز شرطة شربين  بإنقلاب سيارة ميكروباص تحمل ركاب أمام  قرية الألف التابعة للمركز ووجود مصابين.
انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص وبها 19 راكب وذلك نتيجة انفجار الإطار.
تم نقلهم بواسطة الإسعاف إلى مستشفى شربين المركزى لتلقى العلاج اللازم

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لأخطار النيابة العامة

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