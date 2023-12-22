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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عمل أسيوط تنظم زيارات للمنشآت الصناعية لنشر التوعية حول ثقافة السلامة المهنية

صدى البلد

نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط زيارة تفتيشية مشتركة قامت بها مكاتب العمل، والسلامة والصحة المهنية ، شملت التفتيش على عدد من المنشآت الصناعية والتجارية بالمدينة الصناعية بأبنوب ، ومتابعة بدء فعاليات الدورة التدريبية المجانية الثانية فى مجال التسويق الالكتروني بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي WFP التابع للأمم المتحدة .

يأتى ذلك فى إطار جهود المديرية المستمرة لنشر التوعية حول ثقافة السلامة والصحة المهنية واشتراطاتها وتطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والالتزام بضوابطه داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات بين العمال وأصحاب الأعمال ، وكذلك تدريب الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل والمهن المستحدثة بهدف تعزيز قدراتهم وتنمية مهاراتهم على المهن المتاحة للتدريب عليها بمراكز التدريب المهنى الثابتة والوحدة المتنقلة التابعة للمديرية.

وأوضح على سيد مصطفى مدير المديرية ، أن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير برامج تدريبية مجانية لهم لتدريبهم على المهن المطلوبة فى سوق العمل ، والعمل على نشر التوعية والتثقيف حول أساليب واشتراطات السلامة والصحة المهنية وتفعيل دور الأجهزة التابعة للمديريات فى القيام بمهامها المنوطة بها فى متابعة تنفيذ أحكام القانون.

 قام بمتابعة سير العملية التدريبية فى دورة التسويق الإلكتروني التي يجري تنفيذها بالمديرية ، حيث استمع إلى الشباب المتدربين الذين أبدوا سعادتهم بمناهج التدريب والتي تمكنهم من الالتحاق بسوق العمل الداخلى او الخارجى ، مؤكداً حرص الوزارة والمديرية على حث الشباب فى الانتظام فى التدريب فى ظل اهتمام الدولة المصرية بتنمية القدرات والمهارات لتتواكب مع احتياجات سوق العمل المتغير.

وأضاف مدير المديرية أنه جرى تنظيم حملة تفتيشية فى ضوء متابعة المنشآت ومدى التزامها بضوابط واشتراطات السلامة والصحة المهنية وكذلك خطط الإخلاء والطوارئ، واستخدام العاملين المهمات والمعدات التي تؤمن حياتهم من المخاطر أثناء فترات العمل، فضلاً عن مراجعة تلك المنشآت في إتباعها والتزامها بضوابط القانون رقم 12 لسنة .

2003‪  كما أكد تنفيذ مزيد من الحملات التفتيشية في المرحلة المقبلة لتشمل عدداً من المناطق الصناعية ليس لمراجعة تطبيق القانون، ومراقبة التزام تلك المنشآت بالقواعد الحاكمة للسلامة والصحة المهنية فحسب بل للتواجد ميدانياً بين العاملين بتلك المناطق والاستماع إليهم والعمل على حل مشاكلهم باعتبارهم قاطرة التنمية، وأساس العملية الإنتاجية .

 

 

 

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أسيوط مكاتب العمل أبنوب

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