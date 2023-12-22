سرايا القدس تقصف حشدا عسكريا إسرائيليا برشقات صاروخية وقذائف هاون

قالت سرايا القدس، اليوم الجمعة إن هناصرها قصفت التحشدات العسكرية في محيط مسجد أبو هريرة وأرض أبو نويرة في منطقة الزنة شرق خان يونس برشقة صاروخية وقذائف الهاون".



وأكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس أن تشديد قوات الاحتلال الاسرائيلي القيود على الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة ومنعهم من الوصول للمسجد الأقصى اليوم الجمعة والاعتداء عليهم، هو استمرار لحالة الحرب الشاملة التي يشنها العدو على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

وذكرت الحركة في بيان؛ أن الشعب الفلسطيني يتصدي لقوات الاحتلال بكل بسالة وتضحية، ولن يسمح لها ولجميع حملات التهويد أن تمر.