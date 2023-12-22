عمل قنا تنظم  ندوة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية .. صور

اختتمت مديرية العمل بمحافظة قنا، فعاليات الدورة التدريبية المجانية الثانية على مهنة المساحة بمركز التدريب المهنى بقفط ضمن خطة التدريب المهني للعام التدريبي 2023- 2024، وعمل الإختبارات النهائية النظرية والعملية للمتدربين الذين بلغ 14 متدرباً ومتدربة بعد انتهاء مدة التدريب بواقع 100 ساعة تدريبية.

كما تم تنظيم ندوة للتوعية حول قضايا الهجرة غير الشرعية ، بمقر شباب صناع "بجمعية ريدك" بقنا ، قام بها مكتب تفتيش وتشغيل قنا ، وذلك في إطار جهود المديرية المستمرة لدعم الشباب من الجنسين سواء بتوفير فرص عمل لائقة لهم ، أو تدريبهم من أجل التشغيل بتوفير برامج تدريبية مستحدثة ومناهج عالمية لتأهيلهم لدخول سوق العمل ، وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم ومخاطر الهجرة غير الشرعية وأثرها على الفرد والمجتمع .

وأوضح أحمد جابر مدير المديرية ، إن تلك الجهود تأتي لتنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة المديريات بالمحافظات ، بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتكثيف البرامج التدريبية المقدمة لهم من خلال مراكز التدريب الثابتة والوحدات المتنقلة لتأهيلهم لدخول سوق العمل ، وكذلك توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم وبمخاطر الهجرة غير الشرعية لبناء جيل مؤهل وواعٍ.

وأكد مدير المديرية أنه جرى الانتهاء من الدورة التدريبية على مهنة المساحة ، بمركز التدريب المهني بقفط ، بحضور المهندس عبد الحميد غزالي عثمان مدير مركز التدريب المهني بقفط ، وأحمد سيد شكل مسئول التدريب بالمديرية ، بالإضافة إلى التركيز خلال الندوة التي جرى تنظيمها على أهمية فهم المخاطر الكامنة في الهجرة غير الشرعية، وضرورة توعية الشباب أبعادها القانونية والاجتماعية السلبية ، والتشديد على ضرورة بذل الجهود المشتركة للحد من هذه الظاهرة وتوجيه الشباب نحو خيارات شرعية وآمنة.

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