لافروف يبحث مع نظيره الإيراني تنفيذ الاتفاقيات موقعة في زيارة رئيسي لروسيا

أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، بأن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بحثا هاتفيا تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس الإيراني إلى روسيا.

وجاء في بيان الخارجية الروسية :"تمت مناقشة عدد من المسائل الملحة في جدول الأعمال الإقليمي والثنائي في سياق تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال المباحثات الروسية الإيرانية على أعلى مستوى، التي عُقدت في موسكو في 7 ديسمبر، كما ناقش الوزيران الجدول الزمني للاتصالات المقبلة".



كان قد أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، امس الخميس، استعداد موسكو للتعاون مع تونس في عدد من القطاعات أبرزها الفضاء والطاقة.

وأبدى وزير الخارجية الروسي، خلال لقائه الرئيس التونسي قيس سعيد، في قصر قرطاج بالعاصمة تونس على استعداد بلاده التام لمزيد تعزيز علاقاتها الوثيقة مع تونس في عدّة مجالات على غرار الحبوب والطاقة والصحة والتعليم العالي والتبادل الثقافي والتكنولوجيات الحديثة والفضاء لا سيّما في أفق انعقاد اللجنة المشتركة مطلع السنة المقبلة، فضلا عن مواصلة تطوير التبادل التجاري.