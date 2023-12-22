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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

دور المفاوضة الجماعية في حل منازعات العمل | ورشة تدريبية بالقليوبية

صدى البلد

نظمت مديرية العمل بمحافظة القليوبية، ورشة عمل فى مجال التفتيش وعلاقات العمل وقوائم المراجعة والحوار المجتمعي ودور المفاوضة الجماعية في حل منازعات العمل الجماعية، وذلك بمدارس النيل الدولية بالعبور، بحضور ممثلى 47 شركة ومنشأة من مدارس العبور وإدارات الموارد البشرية وشئون العاملين ، تحت رعاية اللواء عبـد الحمـيد الهجان محافظ القليوبية.

يأتي ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة العمل بتوعية طرفي العملية الإنتاجية العمال وأصحاب الأعمال بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 في مجالات علاقات وتفتيش العمل وفض منازعات العمل للوقوف على بنود قانون العمل الذي يستهدف تحقيق التوازن فى العلاقة بين صاحب العمل والعمال لتحقيق الصالح العام.

وأوضحت إيمان السيد مدير المديرية ، أن تلك الورشة تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول أحكام القانون داخل المنشآت خاصة عمليات المفاوضة الجماعية والحفاظ على حقوق طرفي العملية الإنتاجية بما يساهم فى تعزيز علاقات العمل وزيادة الإنتاج .

 وافتتحت مدير المديرية ورشة العمل بحضور محمد عليان وكيل المديرية ، مؤكدة أن الورشة تناولت شرح مبسط للمهارات العامة الواجب توافرها في مسئولي شئون العاملين والـ  HR،وذلك فى إطار تنفيذ برامج وزارة العمل لتوعية العاملين وأصحاب الأعمال ، وشارك في الورشة سيد أحمد السيد مدير مكتب تفتيش وعلاقات العمل بالعبور، وعبود طه مفتش مكتب عمل العبور، والدكتورة غادة السعدني مديرة مدارس النيل ، ورامي رياض مدير الموارد البشرية.

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