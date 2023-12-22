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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أهمها للحوامل.. فوائد مذهلة لتناول البنجر

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،فوائد كبيرة يملكها الشمندر الأحمر للحامل..

البنجر أو الشمندر من الخضراوات المفيدة لصحة الجسم خاصة للمرأة الحامل وجنينها.

إليك أبرز تلك الفوائد:

زيادة نسبة الحديد

يعتبر عنصر الحديد ضروري جدًا لجميع النساء الحوامل. لذلك يُنصح بتناول عصير البنجر لزيادة محتوى الحديد في الجسم ومنع الإصابة بفقر الدم في الدم أثناء الحمل.

تعزيز امتصاص المغذيات

يحتوي الشمندر على الفيتامين سي الذي يساعد الجسم على امتصاص الحديد والمزيد من المغذيات الدقيقة الأخرى بسهولة.

لذلك ينصح بتناول عصير البنجر خلال الحمل مع القيام باستشارة الطبيب المختص قبل ذلك.

نمو الجنين بشكل صحي

يحتوي البنجر على حمض الفوليك الذي يساهم في نمو الجنين، كما أنه يساعد في تكوين خلايا الدم الحمراء خلال الحمل. بالإضافة إلى قدرته على تنقية الدم من الشوائب وبالتالي حماية الطفل من العيوب الخلقية المحتملة.

تعزيز صحة الحامل

يحتوي الشمندر على الكربوهيدرات والفيتامين أ وب والألياف القابلة للذوبان في البروتين مما يعزز قوة التحمل الجسدي للمرأة الحامل وخاصة أثناء المخاض.

تحسين صحة الكبد

يحتوي البنجر على صبغة مغذية تعرف باسم بيتا سيانين تعمل على إزالة السموم من الكبد والدم وطرد السموم الضارة من الجسم والأحماض الدهنية التي تتسبب في زيادة الوزن.

وتحسين صحة الكبد يجعل عمل الجهاز الهضمي يتحسن بدوره مما يقلل من الإصابة بمشاكل اضطرابات المعدة المصاحبة للحمل.

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