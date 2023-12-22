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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

"عمل سوهاج" توقع بروتوكولا لترجمة خدمات المديرية إلى لغة الإشارة

صدى البلد

شهدت مديرية العمل بمحافظة سوهاج فعاليات توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية تمكين لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنمية المجتمع والتدريب بسوهاج ، بهدف ترجمة كافة الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة السمعية للغة الإشارة وتسهيل تقديم الخدمات لهم ، وتعميمها على كافة مكاتب العمل ومراكز التدريب المهني ، وكذلك تدريب العاملين على أساسيات لغة الإشارة لضمان سهولة التفاهم مع المترددين على ديوان المديرية والمكاتب ومراكز التدريب من ذوي ذوي الإعاقة السمعية وترجمة فرص العمل المتاحة بالمديرية النشرة القومية للتوظيف بلغة الإشارة بصفة دورية ومستمرة .

يأتي ذلك تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة ، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، فى ضوء تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لوزارة العمل في احتفال عيد العمال الماضي لتدريب ودمج ذوي الهمم في سوق العمل وتوفير كافة الخدمات لهم.

وأوضح الدكتور هشام ابوزيد مدير المديرية ، أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بالأشخاص ذوي الهمم وتيسير التعامل معهم وتدريبهم ودمجهم في سوق العمل وضمان حسن تقديم كافة الخدمات من توفير فرص عمل وتدريب مهني واستخراج شهادات القيد وشهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهنة مجاناً .

 وأضاف أنه تم توقيع البروتوكول مع جمعية تمكين بسوهاج لتقديم عدة خدمات لذوي الاعاقة منها : ترجمة جميع الخدمات التي تقدمها مديرية العمل بسوهاج إلى لغة الإشارة وتعميمها على كافة مكاتب العمل ومراكز التدريب المهني وطباعة بنرات لشرح كل الخدمات والأوراق اللازمة لها لذوي الإعاقة السمعية ، وتدريب العاملين على أساسيات لغة الإشارة لضمان سهولة التفاهم مع المترددين .

 كما يتضمن البروتوكول تنفيذ دورات تدريبية مترجمة إلى لغة الإشارة وكذلك توفير المادة العلمية مترجمة وتوفير مدرب إشارة معتمد في الدورات الخاصة بهم ، كما جرى تنظيم اجتماع بعد توقيع البروتوكول مع مجلس إدارة الجمعية ومع إدارات شئون المناطق والرعاية وبحوث العمالة والتدريب المهني للبدء الفوري في التنفيذ.

يذكر أن جمعية تمكين لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنمية المجتمع والتدريب هي جمعية مشهرة من وزارة التضامن الاجتماعي برقم 1421 لسنة 2015 ولديها العديد من المبادرات مع مؤسسات مثل هيئة بلان انترناشيونال ايجيبت PLAN ، والوكالة الألمانية GIZ ، وبرنامج الأغذية العالمي WFP ، ونفذت العديد من التدريبات لذوي الإعاقة السمعية والخدمات الصحية وفي مجال المناخ والزراعة والتمكين الاقتصادي للفتيات ذوي الإعاقة السمعية وغيرها من سوابق التدريب لذوي الهم.

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