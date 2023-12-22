أعداد كبيرة من الشهداء بشوارع دير البلح في غزة.. ماذا يحدث؟

قال مشرف أقسام الطوارئ بمستشفى شهداء الأقصى في تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن أعداد كبيرة من الشهداء منتشرة في شوارع دير البلح.

كانت قد قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الجمعة:"مجاهدونا استهدفوا دبابة صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في منطقة المحطة بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة".

وقالت سرايا القدس، اليوم الجمعة :"قصفنا التحشدات العسكرية في محيط مسجد أبو هريرة وأرض أبو نويرة في منطقة الزنة شرق خان يونس برشقة صاروخية وقذائف الهاون".

كانت قد أكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس أن تشديد قوات الاحتلال الاسرائيلي القيود على الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة ومنعهم من الوصول للمسجد الأقصى اليوم الجمعة والاعتداء عليهم، هو استمرار لحالة الحرب الشاملة التي يشنها العدو على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.