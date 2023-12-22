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رئيس التحرير
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محافظات

جولة لوكيل صحة الشرقية بمستشفى السعديين المركزي لمتابعة مبادرة دعم صحة المرأة

صدى البلد

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، جولة، داخل مستشفى السعديين المركزي؛ لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمستشفى، ومتابعة عمل الفرق الطبية بالوحدة المتنقلة لدعم صحة المرأة «ماموجرام»، خلال اليوم السادس لها بالمستشفى.

وتفقد وكيل الوزارة، الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، وتأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية، ومن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ.

ووجه بتنظيم دخول وخروج الزيارة بالأقسام الطبية بالمستشفى، ثم تفقد قسم الأشعة، وتم التأكد من كفاءة عمل جهاز الأشعة المقطعية، وقام بمناظرة سجل التردد على الوحدة، حيث بلغ عدد متلقي الخدمة 480 مريضا حتى الآن منذ التشغيل التجريبي للمقطعية في شهر سبتمبر الماضي.

كما تفقد وحدة العناية المركزة للأطفال الجديدة، والتي تم تشغيلها تجريبياً منذ عدة ساعات، بقوة 5 أسرة، وتم التأكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة للأطفال بها.

وشملت الجولة تفقده لقسم الحضانات بالمستشفى، واطمأن على الحالة الصحية للمرضى بقسم العناية المركزة، وقام بمناظرة الملفات الطبية الخاصة بالمرضى، والتأكد من استكمال كافة العروض والفحوصات الطبية اللازمة لهم، والتأكد من توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية بالقسم.

كما تابع "مسعود" فعاليات اليوم السادس لعمل وحدة الماموجرام المتنقلة بالمستشفى، وتم التأكد من إجراء كافة الفحوصات الطبية للسيدات، وإحالة المشتبه بإصابتهن بأورام الثدي لمستشفيات الإحالة لتقديم العلاج وإجراء العمليات الجراحية اللازمة لهن، حيث بلغ عدد السيدات اللاتي تم فحصهن 523 سيدة حتى الآن.

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وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن هذه الوحدة تعزز من تقديم الخدمات الصحية ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، لخدمة سيدات مركز ومدينة منيا القمح، وجميع مراكز ومدن محافظة الشرقية، والتي تأتي في ضوء اهتمامات القيادة السياسية الهائلة بصحة وسلامة المواطن المصري، والمبادرات المتعددة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للصحة العامة، لخلو المجتمع من الأمراض وتمتعه بالصحة والرفاهية، والتي تضم المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة.

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