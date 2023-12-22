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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله: إصابات مؤكدة بصفوف جيش الاحتلال في استهداف نقطة تحكم إسرائيلية

صدى البلد

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، أنه استهدف مركز تحكم النقطة 430 الإسرائيلية مقابل كفر كلا بالأسلحة المناسبة.

وأضاف حزب الله اللبناني أنهم استطاعوا تحقيق إصابات مؤكدة في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قالت، اليوم الجمعة:"مجاهدونا استهدفوا دبابة صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في منطقة المحطة بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة".

وقالت سرايا القدس، اليوم الجمعة :"قصفنا الحشود العسكرية في محيط مسجد أبو هريرة وأرض أبو نويرة في منطقة الزنة شرق خان يونس برشقة صاروخية وقذائف الهاون".

كانت قد أكدت حركة المقاومة الفلسطينية  حماس أن  تشديد قوات الاحتلال الإسرائيلي القيود على الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة ومنعهم من الوصول للمسجد الأقصى  اليوم الجمعة والاعتداء عليهم، هو استمرار لحالة الحرب الشاملة التي يشنها العدو على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

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