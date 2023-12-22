القسام تستهدف ناقلة جند صهيونية بقذيفة في غزة

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس:" استهدفنا ناقلة جند صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في منطقة المحطة بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".

أعلن الجيش الإسرائيلي، في نبأ عاجل منذ قليل مقتل أحد جنوده إثر صاروخ أطلق من لبنان.

وقال حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، أنه استهدف مركز تحكم النقطة 430 الإسرائيلية مقابل كفر كلا بالأسلحة المناسبة.

واضاف حزب الله اللبناني أنهم استطاعوا تحقيق إصابات مؤكدة في صفوف الجيش الإسرائيلي.

كانت قد قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الجمعة:"مجاهدونا استهدفوا دبابة صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في منطقة المحطة بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة".