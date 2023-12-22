إدراج 3000 جريح بـ الجيش الإسرائيلي في تصنيف الإعاقات الدائمة

أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، تصنيف 3000 من جرحى حرب السيوف الحديدية على غزة بأنهم أصحاب إعاقات دائمة في الجيش.

وقالت سرايا القدس، اليوم الجمعة :"قصفنا التحشدات العسكرية في محيط مسجد أبو هريرة وأرض أبو نويرة في منطقة الزنة شرق خان يونس برشقة صاروخية وقذائف الهاون".

وأكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس أن تشديد قوات الاحتلال الاسرائيلي القيود على الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة ومنعهم من الوصول للمسجد الأقصى اليوم الجمعة والاعتداء عليهم، هو استمرار لحالة الحرب الشاملة التي يشنها العدو على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.