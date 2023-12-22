الأمين العام للأمم المتحدة: يجب وضع نهاية للكابوس المستمر في غزة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش:" انتظرنا 71 يوما حتى تسمح إسرائيل بإدخال المساعدات من معبر "كرم أبو سالم" .

واضاف المسئول الأممي أن الأعمال القتالية الإسرائيلية تشكل عائقا أمام توزيع الإغاثة في غزة .

وقال جوتيريش : "لدي خيبة أمل من المسؤولين الإسرائيليين الذين شككوا في حل الدولتين، ويجب وضع نهاية للكابوس المستمر في قطاع غزة ".

و أكد جوتيريش خلال جلسة لمجلس الأمن عقدت اليوم أنه لا مكان آمنا في غزة وأعتبر استمرار عمل الوكالات الإنسانية "معجزة".

كان قد قرر مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، تمرير مشروع قرار بشأن توسيع المساعدات إلى قطاع غزة .

وأكدت مندوبة الإمارات في مجلس الأمن الدولي السفيرة لانا زكي نسيبة، اليوم الجمعة، أن آلاف الشاحنات تنتظر الدخول إلى قطاع غزة بينما السكان يواجهون مجاعة.