تظاهرات نسائية في مدينة قونية التركية دعمًا لغزة وفلسطين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، صور من مظاهرة نسائية قامت بها نساء تركيات في مدينة قونية التركية دعمًا لغزة وفلسطين وتنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على غزة.

كان قد قرر مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، تمرير مشروع قرار بشأن توسيع المساعدات إلى قطاع غزة.

وأكدت مندوبة الإمارات في مجلس الأمن الدولي السفيرة لانا زكي نسيبة، اليوم الجمعة، أن آلاف الشاحنات تنتظر الدخول إلى قطاع غزة بينما السكان يواجهون مجاعة.

أضافت مندوبة الإمارات في مجلس الأمن الدولي، خلال جلسة للتصويت على مشروع قرار بشأن توسيع نطاق المساعدات إلى غزة، إن مشروع القرار يدعو لوقف الأعمال القتالية في غزة، وتوسيع إيصال المساعدات لغزة بشكل عاجل.

وصفت السفيرة لانا زكي نسيبة الوضع في معبر رفح بأنه "لا يطاق"، مشيرة إلى أن آلاف الشاحنات في انتظار دخول قطاع غزة.