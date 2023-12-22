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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

مندوب مصر بمجلس الأمن: لا يجب ترك إدخال المساعدات رهينة لسلطة الأمر الواقع غير المحايدة

صدى البلد

قال مندوب مصر لدى مجلس الأمن، اليوم الجمعة، "نثمن قرار مجلس الأمن بإنشاء آلية أممية داخل غزة؛ لضمان تسهيل إيصال المساعدات للقطاع".

وأضاف مندوب مصر، خلال جلسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، المنعقدة اليوم: "لا يجب أن يتم ترك العمل الإنساني وإدخال المساعدات رهينة لسلطة الأمر الواقع غير المحايدة".

وكان مندوب فلسطين بمجلس الأمن، قال، اليوم الجمعة، إن إسرائيل تواصل قصف المستشفيات وسيارات الإسعاف والمراكز الصحية ومراكز الإيواء في غزة.

وأضاف مندوب فلسطين، في جلسة مجلس الأمن المنعقدة اليوم، ان شاحنات المساعدات الإنسانية متكدسة على الجانب المصري لمعبر رفح.

و أكد مندوب فلسطين أن:"مصر تحاول إدخال أكبر قدر المساعدات الإنسانية إلى غزة، والتعنت الإسرائيلي متواصل في الحد من إدخال المساعدات الإنسانية لغزة".

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