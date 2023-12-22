بكري مهنئا الأهلي ببرونزية مونديال الأندية: صنعتم الفرحة للمصريين

علق الإعلامي مصطفى بكري، على فوز النادي الأهلي والتتويج بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية للمرة الرابعة في تاريخه.

وقال بكرى خلال تقديم برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع عبر قناة “صدى البلد” فوز النادي الأهلي جمع أطياف الشعب المصري وراء اسم مصر وعلم مصر.

جمع المصريين

أضاف بكرى: كل المصريين بمختلف انتماءاتهم كانوا يشجعون النادي الأهلي؛ لأنه يمثل مصر، في لحظة يصطف فيها المصريون في مواجهة كل التحديات.

ووجه بكرى، التهنئة للنادي الأهلي معقبا" صنع الفرحة للمصريين وفاز ببرونزية كأس العالم للأندية للمرة الرابعة في تاريخه.