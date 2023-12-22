سرايا القدس تقصف تجمعا لجنود الاحتلال بقذائف الهاون

قالت سرايا القدس، اليوم الجمعة، إننا قصفنا تجمعا لجنود العدو، في محور التقدم أبو هولي، جنوب دير البلح، بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وكان مندوب فلسطين في مجلس الأمن، قال، اليوم الجمعة، إن إسرائيل تواصل قصف المستشفيات وسيارات الإسعاف والمراكز الصحية ومراكز الإيواء في غزة.

وأضاف مندوب فلسطين، في جلسة مجلس الأمن المنعقدة اليوم، ان شاحنات المساعدات الإنسانية متكدسة على الجانب المصري لمعبر رفح.

و أكد مندوب فلسطين أن:"مصر تحاول إدخال أكبر قدر المساعدات الإنسانية إلى غزة، والتعنت الإسرائيلي متواصل في الحد من إدخال المساعدات الإنسانية لغزة".