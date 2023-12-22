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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة العالمية: 93% من سكان غزة يواجهون أزمة جوع غير مسبوقة

سكان غزة
سكان غزة

أفادت منظمة الصحة العالمية، بأن 93% من سكان غزة يواجهون أزمة جوع غير مسبوقة، وذلك وفق نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

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بكري: مجلس الأمن فشل في إقرار وقف إطلاق النار بغزة.. والأبرياء يستشهدون

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مندوب مصر بمجلس الأمن: يجب إلزام إسرائيل وقف إطلاق النار في غزة

 

مندوب مصر بمجلس الأمن: يجب إلزام إسرائيل وقف إطلاق النار في غزة

أكد مندوب مصر في مجلس الأمن، أن ما يحدث في غزة كارثة إنسانية مروعة يتعرض لها سكان القطاع. 

أضاف خلال جلسة بمجلس الأمن الدولي لبحث مشروع قرار بشأن تسريع المساعدات لقطاع غزة،  أن مشروع القرار من شأنه تسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. 

أشار إلى أنه يجب إلزام إسرائيل بوقف إطلاق نار إنسانيا ومستداما في قطاع غزة، موضحا أن مشروع القرار يبني على مشروع قرار المجموعتين العربية والإسلامية بشأن كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة.

وتابع: "ندعم جهود المجتمع الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة"، لافتا: "قطاع غزة يواجه نقصا حادا في المواد الغذائية ويعاني تدميرا شاملا للبنية التحتية".
 

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