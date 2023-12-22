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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يسجل 31 هدفا في بطولة كأس العالم للأندية

صدى البلد

أحرز لاعبو الأهلي 31 هدفًا، أحرزها 14 لاعبًا وهدفين عكسيين،في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم للأندية.

 وتصدر قائمة هدافي الاهلي محمد أبو تريكة برصيد أربعة أهداف، يليه فلافيو أمادو وأحمد عبد القادر وحسين الشحات وياسر إبراهيم وعلي معلول برصيد ثلاثة أهداف لكل منهم، وعماد متعب وبيرسي تاو هدفين لكل منهما، وهدف واحد لكل من السيد حمدي ومحمد هاني وعمرو السولية ومحمد شريف ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور، وهدفين عكسيين أحرزهما فاوستو بينتو لاعب باتشوكا في مرمى فريقه، ويوشيو كويزومي لاعب أوراوا ريد دياموندز في مرمى فريقه.

جدير بالذكر أن اثنين من لاعبي الأهلي أحرزا أهدافًا في البطولة لفرق أخرى، أحرز حسين الشحات هدفًا وهو في صفوف العين الإماراتي عام 2018، وأحرز بيرسي تاو هدفًا وهو في صفوف صن داونز الجنوب إفريقي عام 2016.

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