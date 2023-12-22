البيت الأبيض: تركيزنا حاليا نحو هجمات الحوثيين على السفن بالبحر الأحمر

قال البيت الأبيض، اليوم الجمعة :"نراقب الوضع بالبحر الأحمر ونعمل مع الشركات ودول بالمنطقة لضمان حرية الملاحة".

وأكد البيت الأبيض أنه شدد تركيزه على هجمات البحر الأحمر لأهمية خطوط الملاحة.

وأكد الحوثيون أن "الملاحة في البحرين الأحمر والعربي آمنة لكل السفن، باستثناء سفن العدو، أو تلك المتجهة إلى موانئه".

وطمأن الحوثيون في بيان لهم كل الشركات الملاحية وخطوط النقل البحري العالمية بأن الملاحة في البحر الأحمر آمنة.

وكانت تقارير عالمية ذكرت ان أكثر من 100 سفينة حاويات تغير مسارها من البحر الأحمر إلى طريق رأس الرجاء الصالح تجنبًا لهجمات الحوثيين.