إعلام الاحتلال يكشف الخطة القادمة للجيش الإسرائيلي بعد فشل صفقة الرهائن

قالت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الجمعة نقلا عن مسؤولون أمنيون:" إن فشل صفقة إطلاق سراح المختطفين سيؤدي إلى توسيع المناورة في غزة".

كان قد قال الأمن العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش:" انتظرنا 71 يوما حتى تسمح إسرائيل بإدخال المساعدات من معبر "كرم أبو سالم" .

واضاف المسئول الأممي أن الأعمال القتالية الإسرائيلية تشكل عائقا أمام توزيع الإغاثة في غزة .

وقال جوتيريش : "لدي خيبة أمل من المسؤولين الإسرائيليين الذين شككوا في حل الدولتين، ويجب وضع نهاية للكابوس المستمر في قطاع غزة "

و أكد جوتيريش خلال جلسة لمجلس الأمن عقدت اليوم أنه لا مكان آمنا في غزة وأعتبر استمرار عمل الوكالات الإنسانية "معجزة"

تظاهرات نسائية في مدينة قونية التركية دعمًا لغزة وفلسطين وتنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على غزة