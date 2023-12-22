معظمهم من الأطفال.. شهداء وجرحى إثر استهداف قوات الاحتلال منزلا بمخيم النصيرات

أفاد نبأ عاجل نقلته وسائل إعلام فلسطينية، بوصول عد من المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى، ومعظمهم من الأطفال، إثر استهداف قوات الاحتلال منزلا بمخيم النصيرات.

وأشار الإعلام الفلسطيني، إلى وقوع شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة خليفة في النصيرات.

وقالت سرايا القدس، اليوم الجمعة :"قصفنا التحشدات العسكرية في محيط مسجد أبو هريرة وأرض أبو نويرة في منطقة الزنة شرق خان يونس برشقة صاروخية وقذائف الهاون".

كانت قد أكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس أن تشديد قوات الاحتلال الإسرائيلي القيود على الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة ومنعهم من الوصول للمسجد الأقصى اليوم الجمعة والاعتداء عليهم، هو استمرار لحالة الحرب الشاملة التي يشنها العدو على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.