قيادي بحركة فتح: مصر هي الداعم الأساسي للقضية الفلسطينية

كشف الدكتور جهاد الحرازين، قيادي بحركة فتح، عن أن جيش الاحتلال مازال يواصل حرب إجرامية تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، رافضا كل القوانين والاتفاقيات الدولية ضاربا بها عرض الحائط.

حديث عن القضية الفلسطينية

وأضاف الحرازين، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد موسى في برنامج "خط أحمر" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن مصر دائما هي السند لفلسطين والقضية الفلسطينية على مر التاريخ، والموقف المصري كان واضحا أمام العالم كله إذ أن الرئيس السيسي نجح في أن يظهر للعالم خارطة الطريق والتي تتضمن وقف إطلاق النار والعمل على إدخال المساعدات وحل الدولتين.

وتابع، أنه يجب العمل على حل القضية الفلسطينية من أساسها وجذورها بعيدا عن ما ترغب به إسرائيل، والعمل على إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.