لأول مرة.. الفصائل العراقية تعلن ضرب هدف إسرائيلي في البحر المتوسط

أعلنت فصائل عراقية مسلحة، ضمن تحالف المقاومة الإسلامية العراقية، اليوم الجمعة، أنها أصابت هدفًا إسرائيليًا مهمًا في البحر الأبيض المتوسط.

وأوضحت الفصائل، في بيان لها: "المقاومة الإسلامية في العراق، باستخدام الأسلحة اللازمة، أصابت هدفًا إسرائيليًا حيويًا في البحر الأبيض المتوسط".

وأضافت الفصائل العراقية، في بيان لها، معلنة لأول مرة عن استهدافها للسفن الإسرائيلية :"ولا تزال المقاومة ملتزمة بمحاربة الاحتلال ودعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والرد على الفظائع الأخيرة التي ارتكبتها إسرائيل ضد الفلسطينيين".