إيران متهمة بالتورط في عمليات البحر الأحمر ضد الشحن التجاري.. تفاصيل

أكد البيت الأبيض أن إيران لعبت دوراً كبيراً في التخطيط لعمليات تستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر. صرحت أدريان واتسون، المتحدثة باسم الأمن القومي الأمريكي، الليلة بأن الدعم الاستخباراتي الإيراني كان حاسماً في تسهيل تحركات حركة الحوثي اليمنية ضد السفن البحرية.

وشددت واتسون على أنه "ليس لدينا أي سبب للاعتقاد بأن إيران تحاول ثني الحوثيين عن هذا السلوك المتهور".

شهدت الأسابيع الأخيرة تصاعداً في الهجمات على السفن من قبل الحوثيين في اليمن، بهدف إظهار الدعم لحماس. وقد دفع هذا الشركات الكبرى، بما في ذلك شركة الشحن العملاقة ميرسك وشركة النفط بي بي، إلى وقف الإبحار عبر البحر الأحمر.

الطريق المتأثر عبر البحر الأحمر هو ممر حيوي تستخدمه السفن للوصول إلى قناة السويس المصرية. تعمل القناة بمثابة طريق مختصر حاسم يربط بين البحر الأبيض المتوسط وآسيا، مما يسمح بنقل الغاز الطبيعي والسلع الاستهلاكية والإلكترونيات والمواد الغذائية والمشروبات دون الإبحار حول أفريقيا.