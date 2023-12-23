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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

7 ظواهر جوية| هل سيكون شتاء 2024 الأشد صقيعا على مصر؟

فصل الشتاء
فصل الشتاء

شهد أمس الجمعة الذي يعد أول أيام الشتاء، حدوث 7 ظواهر فلكية، كما حدد متخصصون في علم الفلك.

حالة الطقس 

7 ظواهر فلكية

وقال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الدكتور جاد القاضي، إن فصل الشتاء يستمر لمدة 89 يومًا، بعدما بدأ اليوم الجمعة، في مصر ودول النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

وأول ظاهرة فلكية تتمثل في أن نهار اليوم ذروة فصل الشتاء، هو أقصر نهار في السنة، إذ يصل طول النهار حوالي 10 ساعات تقريبًا، في حين يصل طول الليل إلى 14 ساعة تقريبًا، كما ذكر "القاضي" في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وثاني ظاهرة هي أن الشمس تبلغ أدنى ارتفاع لها فوق الأفق وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال ويكون ظل الإنسان على الأرض في هذا الوقت أطول ما يمكن.

والظاهرة الثالثة، هي أنه خلال اليوم يميل القطب الجنوبي للأرض نحو الشمس التي تكون في هذا الوقت فوق مدار الجدي مباشرة عند خط عرض 23.44 درجة جنوبا؛ والظاهرة الرابعة أن الشمس تبلغ أدنى ارتفاع لها في السماء وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال، وفق ما أوضح "القاضي".

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الغلاف الجوي

وقال  أستاذ الفلك بالمعهد الدكتور أشرف تادرس، إن يوم ذروة فصل الشتاء لا تعني أنه سيكون أبرد يوم في السنة، لأن برودة الجو وسخونته تتعلق بأمور الطقس داخل الغلاف الجوي وله عوامل كثيرة تدخل في نطاق عمل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أما فلكيا فالأمر يتعلق فقط بحركة الأرض في المدار.

وأضاف أن الانقلاب الشمسي الشتوي يحدث في نصف الكرة الأرضية الشمالي حول يومي 21 أو 22 ديسمبر من كل عام، حيث تصل الشمس لأدنى ارتفاع لها خلال الظهر فوق الأفق، وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالي وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبي فيما عدا مدار الجدي، وهو حدث فلكي سنوي يميزه عمودية الشمس على مدار الجدي، ما يعتبر الظاهرة الخامسة التي يشهدها اليوم.

حالة الطقس 

فصل الشتاء

الظاهرة السادسة تكمن فيما ذكره أن أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلابين الشتوي في نصف الكرة الشمالي والصيفي في نصف الكرة الجنوبي تكون معكوسة في ذات التوقيت، فبينما يكون في نصف الكرة الشمالي شتاء يكون صيفا في نصف الكرة الأرضية الجنوبي.

والظاهرة السابعة تتمثل فيما قاله أشرف تادرس، إنه تزامنا مع الانقلاب الشتوي يقترن القمر مع كوكب المشتري (عملاق المجموعة الشمسية)، حيث يراها المواطنون متجاورين في السماء بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل، وسيظلان مرئيان طوال الليل حتى يبدأ المشهد في الغروب بحلول الساعة 2:30 صباحا تقريبا.وأضاف أن مصطلح الاقتران هو اقتراب جرم سماوي من جرم سماوي آخر في حدود عدد من الدرجات القوسية عندما يتم مشاهدتهما من الأرض، وهو اقتراب زاوي ظاهري غير حقيقي ليس له علاقة بالمسافات، أما المسافة الحقيقة بينهما فهي كبيرة جدا تقدر بمئات الملايين أو المليارات من الكيلو مترات.

7 ظواهر فلكية الغلاف الجوي فصل الشتاء الشتاء المعهد القومي للبحوث الفلكية

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