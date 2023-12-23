موديست يحتفل بالميدالية الأولى في تاريخه بكأس العالم للأندية

احتفل الفرنسي انتوني موديست مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بتتويج الفريق بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، المقامة بمدينة جدة السعودية، بعد الفوز على حساب أوراوا ريد الياباني، في لقاء تحديد المركز الثالث.

ونشر موديست صورة له عبر حسابه علي انستجرام وهو يرتدي الميدالية البرونزية الأولى في تاريخه بكأس العالم للأندية.



الأهلي يفوز على أوراوا ريد ويحصد برونزية مونديال الأندية

ونجح الأهلي نجح في حصد الميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية، بعد الفوز على حساب أوراوا ريد الياباني برباعية مقابل هدفين، في مباراة توج إمام عاشور خلالها بلقب أفضل.