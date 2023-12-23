أستاذ علوم سياسية: آلة الحرب الإسرائيلي مازلت تدمر كل ماهو فلسطيني.. فيديو

قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية، إننا لدينا في الشعب الفلسطيني والأمة العربية مرض لا شفاء منه وهو مرض الأمل.

وأضاف الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، على قناة "إكسترا نيوز"،: "كلما تضييق الدنيا وكلما كان هناك حالة من اليأس يبقى الأمل هو النبراس المضيء في الظلام"، لافتا: "إذا دخل اليأس وفقدنا الأمل في لحظة معينة بحتمية الانتصار كانت ستنتهي القضية الفلسطينية منذ سنوات".

وأشار الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية،: "كل طفل فلسطيني وكل فتاة وكل شيخ فلسطينى مازال متمسك بالأمل"، موضحا: "آلة الحرب الاسرائيلي مازلت تقصف وتدمر كل ماهو فلسطيني، ولكن الفلسطينييون صامدون على أرضهم متمسكون بحقوقهم".

