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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سمير راغب: خسائر إسرائيل أكبر بكثير مما يعلنه جيش الاحتلال

العميد سمير راغب
العميد سمير راغب المفكر الإستراتيجي

كشف العميد سمير راغب المفكر الإستراتيجي، آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والمواجهات الدائرة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وحماس.

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سمير راغب: المقاومة الفلسطينية تستخدم أساليب عبقرية وبسيطة لمواجهة الاحتلال


وقال سمير راغب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، إن :"خسائر إسرائيل وعدد القتلى بعد الهدنة كبير، ولحد الآن اكثر من ١٤٥ وفقا لبيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي نفسه عن الحرب في غزة، وبالتأكيد الحقيقة أكبر من ذلك بكثير".


وأضاف عمرو أديب، أن :"حماس بتحارب وبتقاوم باللي بتقدر بيه وأفشلت أهداف إسرائيل .. لكن هي ماتقدرش تمنع القصف الجوي لإن ماعندهاش دفاع جوي".
 

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