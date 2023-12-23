سمير راغب: خسائر إسرائيل أكبر بكثير مما يعلنه جيش الاحتلال

كشف العميد سمير راغب المفكر الإستراتيجي، آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والمواجهات الدائرة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وحماس.



وقال سمير راغب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، إن :"خسائر إسرائيل وعدد القتلى بعد الهدنة كبير، ولحد الآن اكثر من ١٤٥ وفقا لبيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي نفسه عن الحرب في غزة، وبالتأكيد الحقيقة أكبر من ذلك بكثير".



وأضاف عمرو أديب، أن :"حماس بتحارب وبتقاوم باللي بتقدر بيه وأفشلت أهداف إسرائيل .. لكن هي ماتقدرش تمنع القصف الجوي لإن ماعندهاش دفاع جوي".

