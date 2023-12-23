مجدي عبد الغني يتغزل فى الأهلي : التاريخ يحكي على إنجازاته

نجح النادي الأهلي في الفوز على فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني بنتيجة 2/4، امس الجمعة، والتتويج بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية 2023.

وكتب مجدي عبد الغني نجم الأهلى السابق عبر فيسبوك "النادي الأهلي .. التاريخ يحكي على إنجازاته #كأس_العالم_للأندية"

سجل رباعية الأهلي ، ياسر إبراهيم وبيرسي تاو وعلي معلول "هدفين" في الدقائق 19 و25 و62 والثامنة من الوقت بدل الضائع ، فيما سجل ثنائية أوراوا ، جوزيه كانتي وإلكسندر شولز في الدقيقتين 43 و54 .

الأهلي في كأس العالم للأندية

وفاز الأهلى في مباراته الأولي على فريق اتحاد جدة السعودي بثلاثية مقابل هدف في لقاء الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023 قبل أن يخسر أمام فريق فلومينينسي البرازيلي في بهدفين نظيفين في لقاء الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023.