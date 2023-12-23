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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تحدثت عن علاقتها بتامر حسني بعد الطلاق.. بسمة بوسيل تتصدر مؤشر البحث

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

تصدرت الفنانة بسمة بوسيل مؤشر البحث جوجل ، وذلك بعد إستضافتها فى برنامج دقيقة نفهم ، علي موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب . 

وخلال الحلقة تحدثت بسمة بوسيل عن علاقتها بالفنان تامر حسني بعد الطلاق . 

وقالت بسمة بوسيل : قرار الانفصال كان صعب ، ولكن  أنا والأولاد وأبوهم علاقتنا كويسة وكل اللي بيجمعنا هو الحب، ومش بالضروري إننا معرفناش نكمل كزوجين منبقاش نكمل كأصدقاء".

واستكملت بسمة بوسيل : أنا بربي فيهم حتة البيزنس من وهما صغيرين، علشان بحس أن المدارس مبتعلمناش اللي الحياة بتعلمهولنا”.

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وظهرت النجمة بسمة بوسيل كضيفة في برنامج "دقيقة نفهم"، وقد شاركت مجموعة من لفيدوهات عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة كاجوال بسيطة ولافتة.

 

 سعر بدلة بسمة بوسيل في برنامج دقيقة نفهم

وارتدت بسمة بوسيل بدلة حرير بشكل البيجاما وبأكمام طويلة وبتصميم الأوفر سايز، باللون الأبيض العاجي وبعض الخطوط باللون الأحمر.

وكان بدلة بسمة بوسيل من مجموعة دار أزياء Dior، ووصل سعرها إلى 1595 دولار، أي ما يعادل 50 ألف جنيه.

وقد تركت بسمة بوسيل خصلات شعرها منسدلة عبر اكتافها بتسريحة انسابية وناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأكملت بسمة بوسيل إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقد أختارت االون الروز كأحمر شفاه، مع وضع الماسكرا، والآي شادو بألوان ناعمة.

وتزينت بسمة بوسيل ببعض الإكسسورات التاعمة، فقامت بإرتداء اسورة وخاتم باللون الذهبي، مع ساعة يد باللون الأبيض.

 

 

بسمة بوسيل الفنانة بسمة بوسيل الفنان تامر حسني النجمة بسمة بوسيل برنامج دقيقة نفهم

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