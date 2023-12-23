الاحتلال يهاجم مواقع تابعة لحزب الله في كفركلا وبنت جبيل جنوبي لبنان

أفادت وسائل إعلام متفرقة، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي هاجم خلال الساعات الماضية مواقع تابعة لحزب الله في كفركلا وبنت جبيل جنوبي لبنان.

وحسب ما نقله موقع "لبنان 24"، شن طيران الاحتلال الاسرائيلي غارة جوية بصاروخين استهدفت أحد المنازل الخالية في بلدة كفركلا جنوب لبنان ودمرته بالكامل.

فيما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن مدفعية الاختلال الإسرائيلي قصفت أطراف بلدتي عيتا الشعب ورامية جنوبي البلاد.

وكان حزب الله اللبناني، أعلن أمس الجمعة، أن 121 من مقاتليه قد قتلوا منذ أن بدأ هجماته على شمال إسرائيل في أكتوبر.