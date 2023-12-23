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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| إطلالات أثارت الجدل لـ إلهام شاهين بعد فقدان وزنها.. أسباب تجعل ضربات القلب غير منتظمة.. توقعات برج الأسد في 2024

إلهام شاهين
إلهام شاهين

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

بفستان راق. ابنة محمد ثروت تثير ضجة بأناقتها في عقد قرانها| شاهد

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا من عقد قران ابنة الفنان محمد ثروت على رجل أعمال مصري في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

 

خسساني قلب السوشيال ميديا|10 إطلالات أثارت الجدل لـ إلهام شاهين بعد فقدان وزنها

أثارت الفنانة إلهام شاهين، جدلا واسعا خلال الأيام الماضية، وذلك بعد ظهورها في أكثر من مناسبة بقوام رشيق و تخلصها من الوزن الزائد، وقد علقت على هذا الأمر قائلة: "لو كنت أعرف أن خسساني هيقلب السوشيال ميديا كنت عافرت من زمان."

برج الأسد|خبيرة تكشف مفاجأة عن توقعات 2024

يبدأ برج الأسد من يوم 23 يوليو إلى 22 أغسطس، ويعد من الأبراج النارية التي لها طابع مميز و خاص، قد كشفت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، في تصريحات لـ صدي البلد، عن توقعات برج الأسد في ٢٠٢٤.

بعد الجدل حول انفصالهما.. 10 إطلالات أثارت ضجة لـ زوجة مجدي الهواري

تداول رواد السوشيال ميديا بعض الأنباء حول انفصال المخرج والمنتج مجدي الهواري والإستايليت دنيا عبد المعبود، وذلك بعد شهرين فقط من زواجهما.

أسباب تجعل ضربات القلب غير منتظمة.. احترس منها  

يؤثر عدم انتظام ضربات القلب على جميع الفئات العمرية، وغالبًا لا توجد أعراض، لكن يشعر بعض الأشخاص بضربات قلب غير منتظمة، أو الشعور بالدوار أو بالإغماء أو صعوبة في التنفس.

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نشرة المرأة والصحة| إطلالات أثارت الجدل لـ إلهام شاهين بعد فقدان وزنها.. أسباب تجعل ضربات القلب غير منتظمة.. توقعات برج الأسد في 2024


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نشرة المرأة والصحة| إطلالات أثارت الجدل لـ إلهام شاهين بعد فقدان وزنها.. أسباب تجعل ضربات القلب غير منتظمة.. توقعات برج الأسد في 2024

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