نشرة المرأة والصحة| إطلالات أثارت الجدل لـ إلهام شاهين بعد فقدان وزنها.. أسباب تجعل ضربات القلب غير منتظمة.. توقعات برج الأسد في 2024

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا من عقد قران ابنة الفنان محمد ثروت على رجل أعمال مصري في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

أثارت الفنانة إلهام شاهين، جدلا واسعا خلال الأيام الماضية، وذلك بعد ظهورها في أكثر من مناسبة بقوام رشيق و تخلصها من الوزن الزائد، وقد علقت على هذا الأمر قائلة: "لو كنت أعرف أن خسساني هيقلب السوشيال ميديا كنت عافرت من زمان."

يبدأ برج الأسد من يوم 23 يوليو إلى 22 أغسطس، ويعد من الأبراج النارية التي لها طابع مميز و خاص، قد كشفت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، في تصريحات لـ صدي البلد، عن توقعات برج الأسد في ٢٠٢٤.

تداول رواد السوشيال ميديا بعض الأنباء حول انفصال المخرج والمنتج مجدي الهواري والإستايليت دنيا عبد المعبود، وذلك بعد شهرين فقط من زواجهما.

يؤثر عدم انتظام ضربات القلب على جميع الفئات العمرية، وغالبًا لا توجد أعراض، لكن يشعر بعض الأشخاص بضربات قلب غير منتظمة، أو الشعور بالدوار أو بالإغماء أو صعوبة في التنفس.