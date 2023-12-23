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رئيس التحرير
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الشباب والرياضة: مبادرة المراكز المجتمعية الرقمية لتدريب النشء على الكورسات المختلفة

صدى البلد

تحدثت منال جمال، رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة، عن تفاصيل مبادرة المراكز المجتمعية الرقمية، قائلة إن المرحلة الأولى بدأت بـ 8 مراكز في محافظات القاهرة الكبرى، متابعة أنه على مدار 3 سنوات سيتم زيادة عدد المراكز في المحافظات.
 

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وأضافت “جمال” خلال حوارها ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، أن المراكز المجتمعية توجد داخل مراكز الشباب، وتحتوي على أجهزة حاسب آلي حديثة وشبكات إنترنت، لتدريب الشباب على الكورسات المختلفة لتنمية مهاراتهم التقنية والتكنولوجية.

ولفتت منال جمال، رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة إلى أن هذه المبادرة كانت تستهدف 400 شاب، وتم تخريج 100 شاب بالفعل الأسبوع الماضي بحضور وزير الشباب والرياضة، وسيتم تخريج الدفعة الجديدة في أول 2024، موضحة أن المبادرة تستهدف نشر ثقافة الأعمال الحرة.

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